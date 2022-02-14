Кожен із нас бачить сни, але вони все ще не до кінця вивчені, тому багато їх аспектів покриті таємницею. Чому ми бачимо ті чи інші сни, чи ховаються у них якісь символи та чому людям іноді сниться один і той же сон, розповідають експерти.

Про це пише американське видання The Washington Post.

Сновидіння вважаються універсальним досвідом усіх людей. “Ми всі щоночі бачимо сни, навіть якщо ми їх геть не пам’ятаємо”, — сказав експерт зі сну Девід Нойбауер, доцент психіатрії та поведінкових наук Університету Джона Хопкінса.

“Вони приходять звідкись, нібито з глибокої підсвідомості, і тому мають певний таємничий елемент”, – казав дослідник сновидінь Г. Вільям Домхофф, видатний почесний професор і професор психології Каліфорнійського університету в Санта-Крусі.

Хоч наука продовжує розширювати свої знання про сни, існує очевидна перешкода для їх розуміння, сказав Домхофф, тому що “ми в основному забуваємо більшість із них”.

Загалом, за словами Нойбауера, сни є типом мислення або розумової діяльності, яка виникає, коли люди сплять, і зазвичай складається з яскравого, галюцинаторного візуального вмісту, який часто є химерним або має неправильні наративи.

За його словами, “дуже інтенсивні емоційні історії, схожі на кіно”, найчастіше трапляються під час фази швидкого руху очей (REM). Це також фаза сну, під час якої, на думку вчених, відбувається консолідація пам’яті, тому сновидіння може бути нашим сприйняттям процесу “видалення деяких файлів з даними у вашому мозку та посилення інших для створення кращих спогадів”.

Дослідниця сновидінь з Гарварду Дейдра Барретт розповіла, що коли хтось бачить сни, зорові та емоційні області мозку, як правило, активніші. Своєю чергою, вербальні області дещо менш активні, а логічне лінійне міркування заглушується. Але навіть під час сну свідомість людей все ще зайнята надіями і страхами, а також соціальними та емоційними проблемами, які домінують у їхніх денних думках. Тому багато досліджень показують, що зміст снів все ще дуже відповідає основним інтересам людини наяву.

Домгоф припускає, що ключовим когнітивним процесом під час сновидіння є розширена форма “симуляції”, в якій люди відчувають себе в гіпотетичних сценаріях, які включають яскраве сенсорне середовище, міжособистісні взаємодії та емоції.

Чи означають щось сни?

Алан Айзер, психолог і клінічний викладач медичної школи Університету Мічигану в Анн-Арборі, каже, що сни можуть мати “велике значення”, оскільки вони “справляються з особистими конфліктами та емоційною боротьбою з повсякденного життя людей”.

Але не всі сни мають значення, сказала Баррет. Насправді велика частина їхнього вмісту може бути “тривіальною, циркулярною чи повторюваною”.

Домхофф також підкреслив, що хоча сни можуть мати значення, його дослідження показують, що вони не є символічними. Під час сну люди не можуть отримати доступ до частин мозку, які беруть участь у розумінні або створенні метафор. Використовуючи символічну думку, “потрібно задіяти більше мозку, ніж доступно під час сновидіння”, – сказав науковець.

Чому мені періодично сняться одні і ті ж сни?

Одна з теорій, за словами експертів, полягає в тому, що люди, як правило, постійно переживають і мріють про ці теми. Сни, що повторюються, можуть бути щасливими, але, як правило, ці сни викликають занепокоєння, сказала Баррет. Багато психіатрів, за її словами, вважають, що такі типи снів зазвичай стосуються “значущих довгострокових характерологічних проблем”, таких як особистісні риси людини, захисні механізми та способи подолання внутрішніх конфліктів, а також уявлення про світ.

Хоча ви можете помітити, що вам часто снився один і той же сон, повторювані сновидіння, як правило, складають “дуже, дуже невеликий відсоток нашого життя уві сні”, вважає Домхофф.

У кожного із нас бував один часто повторюваний сон, який супроводжувався відчуттям падіння, після чого ви прокидаєтеся мовбито від удару. Відчуття падіння і ривків, які також можуть виникати поза сновидінням, коли люди засинають, може бути результатом випадкових сигналів руху, які надходять від внутрішнього вуха.

“Якщо вам сняться повторювані сни, які не порушують нормального функціонування, поспостерігайте за ними, але не хвилюйтеся щодо них”, — сказав Бхану Колла, доцент психіатрії та психології та консультант Центру медицини сну клініки Майо. “Це лише частина того, що зараз відбувається у вашому житті, і коли все налагодиться, це зміняться”, – сказав він.

Що я можу зробити з нічними жахіттями?

“Важливо чітко розуміти, чому вам це сниться”, – сказав Нойбауер. Деякі ліки, наприклад, антидепресанти, можуть зробити сни яскравішими, а деякі основні захворювання, такі як посттравматичний стресовий розлад, можуть викликати часті кошмари. Якщо страшні сновидіння починають впливати на ваше життя і погіршують роботу вдень, експерти рекомендують звернутися за професійною допомогою.

Колла поділився практичними порадами, як можна позбутися постійних нічних жахіть або принаймні зробити їх не такими вираженими та неприємними.

Найдослідженішим методом лікування нічних жахіть є терапія образами, або IRT, яка може включати спроби “перезаписати” сни, щоб зробити досвід терпимішим. Бхану Колла пропонує “записати” новий сценарій, включивши всю сенсорну інформацію, а потім спробувати візуалізувати образи перед сном.

“З часом кошмари стають звичкою”, — сказав він. “Це те, що навчився робити ваш мозок. За допомогою цих зображень ми намагаємося змусити його освоїти нову звичку та витіснити небажану”.

Інша стратегія — заснути, зосередившись на тому, про що ви хочете бачити цей сон. Це має додаткову побічну перевагу, бо робить засинання трохи приємнішим і може відвернути увагу від ваших турбот.

Я намагаюся бігти або кричати уві сні, але не можу. Чому?

Під час швидкого сну м’язи тіла паралізовані. “Це добре і важливо, тому що інакше ми б відтворювали всі рухи, які робимо у наших снах”, – сказала Баррет.

Цілком можливо, що відчуття, коли ви намагаєтеся бігти, але не можете рухатися, або намагаєтеся кричати, але тільки шипите або шепочете, пов’язані з цим станом паралічу. Наприклад, коли вам сниться страшний сон і ви намагаєтеся кричати, ви трохи прокидаєтеся і фізично відчуваєте, що ваші голосові зв’язки паралізовані через швидкий сон.

Іноді я не можу рухатися після пробудження від сну або бачу речі, яких насправді немає. Що відбувається?

Неможливість рухатися відразу після пробудження є поширеним явищем, відомим як сонний параліч. Хоча це може вас лякати, експерти підкреслили, що відчуття, як правило, є ефектом швидкого сну, коли ваші м’язи паралізовані, і для більшості людей воно триває не більше однієї хвилини, а зазвичай менше.

Люди, які відчувають сонний параліч, також часто повідомляють про галюцинації або що вони бачать образи зі свого сну наяву.

Ці інциденти можуть відбуватися випадково, але експерти відзначили, що сонний параліч частіше зустрічаються у людей з нарколепсією – розладом сну, що характеризується надмірною сонливістю і раптовими епізодами засинання протягом дня. Якщо ви помітили, що сонний параліч або галюцинації виникають частіше, зверніться до лікаря.

Чому лише деякі люди пам’ятають свої сни?

Люди, які прокинулися під час сну, швидше за все, запам’ятають його. Навіть короткого проміжку для неспання може бути для цього досить. Люди, які мало сплять, як правило, пам’ятають менше снів, оскільки що вони проводять менше часу у швидкій фазі сну.

Експерти кажуть, що риси особистості, такі як більша інтроспективність, і значення, яке люди надають сновидінням, також можуть зіграти певну роль. Домхофф вважає, що якщо ви відкриті для того, щоб обдумувати свої сни, та будете їх обговорювати, роблячи важливою частиною свого життя, це може призвести до того, що ви краще будете звертати увагу на ці сни та детальніше їх запам’ятовуватимете.