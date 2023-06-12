Джерело: BBC.
Як повідомляється, ГЕС, яка стимулювала розвиток промисловості і фермерства на півдні Україні, водночас завдала шкоди екології й археології. Відтак, в середині XX століття водосховище площею близько 2 тисяч квадратних км затопило три десятки прибережних сіл та заповідну територію, відому як Великий луг.
Ці райони по обидва береги Дніпра, від Запоріжжя і аж до Херсонських заплав, належали Запорізькій січі. Крім різноманітної флори і фауни, тут козаки висаджували штучні ліси з військово-оборонною метою.
Майже усю цю екосистему, а також артефакти козацької доби поховано під товщею води.
У цьому контексті професор Херсонського державного університету Іван Мойсієнко наполягає, що Україна, на зразок європейської тенденції до відновлення “природності річок”, має реставрувати Великий луг, знищений 70 років тому при будівництві Каховської ГЕС.
“Я підтримую думку, що водосховище не треба відновлювати. Це був старий радянський проєкт, я думаю, треба шукати альтернативні шляхи”, – пояснив він.
Окрім того, Мойсієнко додав, що Євросоюз ухвалив природоохоронну програму, за період дії якої мало бути відновлено 25 тисяч км річок. Це стосується саме тих європейських водойм, які обмежені дамбами, греблями чи каналами.
“Це нормальна практика в Європі, коли вони відновлюють природність течії річок і руйнують дамби”, – каже доктор біологічних наук і член правління Української природоохоронної групи.
Наповнення ж каналів для поливу сільгоспугідь, забезпечення достатньою кількістю води Запорізької АЕС, населення та підприємств Дніпропетровської області, як запевнив експерт, можна вирішити або шляхом створення водосховищ в балках на менших річках, або збудувавши насосні станції на Дніпрі.
Як зауважив професор Мойсієнко, не можна втратити шанс відновити унікальний Великий луг. Через зникнення “Каховського моря” тут відкриються території площею майже 200 тисяч гектарів, де були екосистеми українського степу, луків і заплавних лісів.
Натомість директор “Центру дослідження енергетики” Олександр Харченко запевняє, що Каховська ГЕС дуже потрібна Україні з погляду забезпечення електроенергією.
“Каховська ГЕС надзвичайно необхідна для української енергосистеми, оскільки це, по-перше, додаткові “маневрові потужності”, що дають змогу регулювати споживання в системі, по-друге, це “чиста енергетика”, тобто та, яка не несе забруднення”, – підсумував експерт.
Також Олександр Харченко наголошу, що без водосховища великі підприємства Дніпропетровщини не зможуть працювати навіть на 50% своєї потужності.
Своєю чергою, голова Адміністрації судноплавства Євген Ігнатенко каже про проблеми для українського судноплавства через відсутність Каховського гідровузла.
“Каховський шлюз був крайнім дніпровським шлюзом, що випускав усі судна в бік відкритого моря. Фактично нам перекрили ворота для українського експорту”, – пояснив він, додавши, що відбудова Каховської ГЕС має стати одним із прикладів приватно-публічного партнерства або якогось іншого варіанту залучення приватного сектору до цієї ініціативи.
ДОВІДКОВО. Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердили Україна.
В “Укргідроенерго” повідомили, що російські окупанти повністю зруйнували Каховську гідроелектростанцію. Вона не підлягає відновленню.
- Станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже витекло понад 72% або 14,395 куб.км води. Рівень води продовжує зменшуватися.