Джерело: BBC.

Як повідомляється, ГЕС, яка стимулювала розвиток промисловості і фермерства на півдні Україні, водночас завдала шкоди екології й археології. Відтак, в середині XX століття водосховище площею близько 2 тисяч квадратних км затопило три десятки прибережних сіл та заповідну територію, відому як Великий луг.

Ці райони по обидва береги Дніпра, від Запоріжжя і аж до Херсонських заплав, належали Запорізькій січі. Крім різноманітної флори і фауни, тут козаки висаджували штучні ліси з військово-оборонною метою.

Майже усю цю екосистему, а також артефакти козацької доби поховано під товщею води.

У цьому контексті професор Херсонського державного університету Іван Мойсієнко наполягає, що Україна, на зразок європейської тенденції до відновлення “природності річок”, має реставрувати Великий луг, знищений 70 років тому при будівництві Каховської ГЕС.

“Я підтримую думку, що водосховище не треба відновлювати. Це був старий радянський проєкт, я думаю, треба шукати альтернативні шляхи”, – пояснив він.

Окрім того, Мойсієнко додав, що Євросоюз ухвалив природоохоронну програму, за період дії якої мало бути відновлено 25 тисяч км річок. Це стосується саме тих європейських водойм, які обмежені дамбами, греблями чи каналами.

“Це нормальна практика в Європі, коли вони відновлюють природність течії річок і руйнують дамби”, – каже доктор біологічних наук і член правління Української природоохоронної групи.

Наповнення ж каналів для поливу сільгоспугідь, забезпечення достатньою кількістю води Запорізької АЕС, населення та підприємств Дніпропетровської області, як запевнив експерт, можна вирішити або шляхом створення водосховищ в балках на менших річках, або збудувавши насосні станції на Дніпрі.