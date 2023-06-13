Джерело: КМІС

Методом телефонних інтерв’ю на основі випадково згенерованих мобільних номерів опитано 984 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (віком від 18 років) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України.

У травні 2022 року КМІС поставив запитання, чи, на думку респондентів, російськомовні громадяни зазнають систематичних утисків і переслідувань (до 2014, і до 2022 року численні опитування вказували на те, що мовне питання не є суттєвою проблемою для українців). Зараз, у травні 2023 року, інститут повторив це опитування.

Згідно з результатами опитування більшість українців – 84% – продовжують дотримуватися погляду, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань.



Чи зазнають утисків та переслідування російськомовні громадяни України? – результати опитування КМІС // 2 фото

Київський інститут зазначає:

“Систематичні утиски і переслідування російськомовних громадян» є очевидною неправдою для пересічних українців, адже це суперечить їх повсякденному досвіду мирного співіснування різних мов в Україні. В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а “утиски і переслідування” є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства”.