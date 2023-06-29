Джерело: Cambridge University Press
Дитинство є вирішальним періодом для формування когнітивних функцій та забезпечення ментального здоров’я.
Команда вчених з Великобританії та Китаю провели дослідження, щоб зрозуміти, чи впливає читання у ранньому віці на подальший розвиток мозку, пізнавальні здібності та психічне здоров’я.
Дослідники порівняли людей, які активно читали у дитинстві (від двох до дев’яти років), з тими, хто почав це робити пізніше або зовсім не розвинув любов до книг.
В дослідженні взяли участь 10 243 учасників, з них 48% майже не читали книги або почали це робити пізніше.
Дослідники виявили, що у тих, хто читав книги з дитинства високі показники у когнітивних тестах, де оцінювалися вербальні навички, пам’ять, розвиток мови та успішність у школі. Такі діти були психічно здоровішими, проявляли менше ознак стресу та депресії, менше залежали від гаджетів та спали довше.
Середній час на читання в дитинстві у цих людей складав приблизно 12 годин на тиждень.
Вчені закликають батьків заохочувати дітей до читання ще у ранньому віці, оскільки це може бути корисним для них в майбутньому.
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