Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати можуть цієї осені прийняти законопроєкт про місцевий референдум.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Я дуже сподіваюся, що цієї осені ми його (закон про місцевий референдум – ред.) обов’язково винесемо в зал для ухвалення за основу. Ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали від людей. І потім вже, враховуючи ці пропозиції, ми його доопрацюємо до другого читання”, – сказав Стефанчук.

За його словами в цей закон було закладено велику кількість запобіжників, аби “не допустити сепаратизму та інших негативних явищ”.

“Щоби місцевий референдум використовувався для блага громад. І громада повинна теж мати дієвий інструмент впливу на місцеве самоврядування. Ось це важливо – дати реальний дієвий механізм, стоп-кран чи паличку погонича. Там вже, зрозуміло, менше вимог, але ми прописали все необхідне”, – пояснив перший віцеспікер.

Він також додав, що документ передбачає можливість оголошувати недовіру і звільняти мера, розпускати раду.

“Не тільки розв’язання питань господарки, але й реальний вплив на те чи інше рішення політичне, кадрове місцевого рівня”, – резюмував Стефанчук.