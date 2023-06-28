Два літаки, пов'язані з Євгеном Пригожиним, приземлилися на білоруській авіабазі у вівторок вранці, 27 червня, проте місцезнаходження самого власника ПВК "Вагнер" досі невідоме.

Джерело: CNN

Як відзначили у виданні, Пригожин не був помічений на жодному відео чи фото відтоді, як покинув військовий штаб у Ростові-на-Дону в суботу ввечері.

Натомість, у вівторок, 27 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ватажок “вагнерівців” нібито перебуває на території РБ.

На супутниковому знімку, зробленому у вівторок вранці компанією BlackSky, можна помітити два літаки з серійними номерами RA-20795 і RA-02878, які стоять на злітно-посадковій смузі на авіабазі Мачулищі, розташованій неподалік від Мінська.

За даними FlightRadar24, яка займається відстеженням польотів, літаки приземлилися близько 8:00 за місцевим часом. Вони обидва вимкнули свої транспондери перед посадкою з метою приховання точного місця приземлення.

Зазначається, що в неділю вдень літак Пригожина RA-20795 вилетів із Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Дані з FlightRadar24 не показують, що літак приземлився, проте видно, що він робить різкий розворот у бік міста перед тим, як його транспондери було вимкнуто.

Приблизно через п’ять годин їх знову ввімкнули, і було видно, як літак покидає район Ростова, прямуючи назад до Санкт-Петербурга. Далі, о 1:03 ночі, той самий літак опинився в районі Ростова-на-Дону й знову вимкнув транспондери перед посадкою.

Потім літак з’явився на радарах о 5:32, покинувши Ростов, та вирушив у напрямку Мінська. Транспондери знову було вимкнено о 7:37, коли він почав знижуватися біля столиці Білорусі.

Водночас другий літак, Ра-02878, перелетів у неділю вдень із Шереметьєво до іншого московського аеропорту – Жуковського. У понеділок він вилетів з Москви до Санкт-Петербурга, приземлившись о 13:26.

У вівторок о 6:44 цей же літак покинув Санкт-Петербург. Транспондери було вимкнено о 7:55, коли він почав знижуватися в районі Мінська.