Американський телеканал CNN оприлюднив запис розмови колишнього президента США Дональда Трампа від 2021 року, у якому він обговорює секретні документи та план атаки на Іран.

Джерело: CNN

За даними видання, вони отримали запис розмови експрезидента США під час зустрічі 2021 року в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. На записі чутно, як він обговорює зберігання секретних документів.

Запис містить нові подробиці розмови, яка є важливим доказом у звинуваченні Трампа, висунутому спеціальним прокурором Джеком Смітом у неправильному поводженні з секретною інформацією. У записаній розмові він, імовірно, розповідає про секретний документ Пентагону з планами атакувати Іран.

У двохвилинному аудіозаписі Трамп і його помічники також жартують про електронні листи Гілларі Клінтон після того, як колишній президент каже, що документ є “секретною інформацією”.

“Гілларі друкувала це весь час, знаєте. Її приватні електронні листи”, – сказав співробітник штабу Трампа.

“Ні, вона надіслала б це Ентоні Вайнеру”, — відповів Трамп, маючи на увазі колишнього конгресмена-демократа, викликавши сміх у залі.

Запис цієї розмови, де він каже “це документи” і називає їх “дуже конфіденційними” і, ймовірно, демонструє їх іншим присутнім у кімнаті, може суперечити колишнім заявам Трампа, зокрема його інтерв’ю для телеканалу Fox News, де він запевнив, що не мав при собі жодних документів.

“Жодного документа не було. Це була величезна кількість статей і всього іншого, в яких говорилося про Іран та інші речі. І це може бути затримано, а може і ні, але це не був документ. У мене не було документа, як такого. Розсекречувати було нічого. Це були газетні, журнальні та статті”, – сказав Трамп в етері Fox.

Аудіозапис розмови, яку отримав CNN, був здійснений під час інтерв’ю, яке Трамп дав у липні 2021 року на своєму курорті в Бедмінстері для людей, які працюють над мемуарами Марка Медоуза, колишнього керівника штабу Трампа. У звинуваченні спецпрокурора стверджується, що присутнім – письменнику, видавцю та двом співробітникам Трампа – показали секретну інформацію про план нападу на Іран.

Цей епізод є одним із двох, про які йдеться в обвинувальному висновку, де прокурори стверджують, що Трамп показував секретну інформацію іншим особам, які не мали допуску до служби безпеки.

Раніше CNN повідомляв, що Трамп у той час був розлючений через статтю в New Yorker про голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, в якій говорилося, що Міллі виступав проти удару по Ірану та був стурбований тим, що Трамп розгорне повномасштабний конфлікт.

Речник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Ченг заявив у своїй заяві, що “аудіозапис надає контекст, який ще раз доводить, що президент Трамп взагалі нічого поганого не зробив”.

Запис, отриманий CNN, починається зі слів Трампа, що “це погані, хворі люди”, а його співробітник стверджує, що проти Трампа був “переворот”.

“Наприклад, коли Міллі говорить про: “О, ти збираєшся спробувати здійснити переворот”. Ні, вони намагалися зробити це ще до того, як ви навіть були приведені до присяги”, – каже співробітник, згідно з аудіо.

Наступна частина розмови в основному про обвинувальний висновок, хоча з запису аудіо чутно, як папери перемішуються, коли Трамп говорить присутнім, що має приклад, який хоче показати.

“Він сказав, що я хотів напасти на Іран, хіба це не дивовижно?” — каже Трамп, коли можна почути звук перемішування паперів. “У мене є велика купа паперів, ця річ щойно з’явилася. Подивіться. Це був він. Вони показали мені це – це не для протоколу, але – вони показали мені це. Це був він. Це було міністерство оборони і він”.

На записі, отриманому CNN, чутно, як Трамп і його помічник починають говорити про електронні листи Клінтон і Вайнер, чий ноутбук змусив ФБР ненадовго відновити розслідування щодо її роботи з секретною інформацією за декілька днів до виборів 2016 року.

Потім Трамп повертається до документа щодо Ірану, згідно з аудіозаписом і стенограмою обвинувачення.

“Я просто думав, тому що ми говорили про це. І ви знаєте, він сказав: “Він хотів напасти на Іран, і що…””, – каже Трамп.

“Це документи”, — продовжує Трамп, згідно з аудіофайлом.

“Це було зроблено військовими і передано мені”, — продовжує Трамп, перш ніж зауважити, що документ залишається секретним.

“Будучи президентом, я міг би це розсекретити”, — сказав Трамп. “Тепер я не можу, знаєте, але це все ще таємниця”.

“Тепер у нас проблема”, — відповідає його співробітник.

“Хіба це не цікаво”, — каже Трамп.

Хоча це останній рядок звинувачення, аудіозапис, отриманий CNN, містить кілька додаткових рядків із розмови:

Трамп: “Це так круто. Я маю на увазі, що це так, дивіться, вона і я, і ви, мабуть, майже не повірили мені, але тепер ви мені вірите”.

Письменник: “Ні, я вам повірив”.

Трамп: “Це неймовірно, правда?”

Письменник: “Ні, вони ніколи не зустрічали війни, якої не хотіли”.

Трамп: “Гей, принеси, е-е, принеси кока-коли, будь ласка”.