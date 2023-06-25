Стосовно відкладання судового процесу над експрезидентом США Дональдом Трампом виступив з клопотанням спецпрокурор США Джек Сміт. Він просить перенести початок суду на середину грудня.

Джерело: Reuters.

Цього тижня окружна пані суддя США Айлін Кеннон призначила дату судового засідання у справі про секретні документи на 14 серпня. Водночас Джек Сміт запросив відкласти справу до 11 грудня. У клопотання він заявив, що нинішня дата “позбавить сторону захисту і сторону обвинувачення належного часу, необхідного для ретельної підготовки”.

За словами спецпрокурора, адвокати Трампа не заперечують проти перенесення дати початку процесу. Утім захисна сторона може подати клопотання проти графіка звинувачення.

На початку червня Федеральне велике журі присяжних висунуло кримінальні звинувачення проти експрезидента США Дональда Трампа, звинувативши його в неправильному поводженні з секретними документами, які він зберігав після того, як залишив посаду президента США. За даними ЗМІ, у США виявили документи періоду президентства Трампа, які змили в каналізацію. Проте вони, відповідно до американського законодавства, мають передаватись до архіву. Це стосується навіть чернеток записів та роздруківок промов з помітками в тексті.

Після цього Трамп постав перед важким завданням — захиститися від звинувачень через незаконне зберігання надсекретних документів. Іноземні ЗМІ пишуть, посилаючись на думку експертів з права, що ні закон, ні факти, видається, не на його боці.