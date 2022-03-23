В прямому етері CNN розповіли історію 15-річної Марії із Запорізької області, яка стала однією з численних постраждалих через війну, яку розв'язала Росія.

Історію дівчини показали в етері американського телеканалу CNN.

Російські пропагандистські ЗМІ назвали фото Марії на лікарняному ліжку без ноги і зі спицями в руці фейком – приховуючи реальні жахи розв’язаної путінським режимом війни.

Зараз дівчина знаходиться в обласній дитячій лікарні у відділенні інтенсивної терапії з ще двома важко травмованими дітьми, які, як і вона, постраждали під час атаки росіян.

Марія з містечка Пологи Запорізької області – там немає ані військових об’єктів, ані оборонних підприємств – нічого, що могло б спровокувати РФ, як твердять російські пропагандисти.

Марія з мамою просто йшли вулицею, коли почалися обстріли. Зі слів бабусі дівчинки, мама Маші накрила дівчину своїм тілом, щоб її врятувати. Однак, коли все завершилося, виявилося, що дівчина важко травмована.

Це все розповіла бабуся Маші, Валентина. Під час розмови з журналістами вона гірко плакала, бо ця війна вразила двох найрідніших їй людей – дочку та внучку.