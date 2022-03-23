Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Такі дані містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення РФ.
Однак фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Зокрема у Рубіжному російські війська обстріляли багатоповерховий будинок. Внаслідок чого загинуло троє людей, двоє з них — діти. Близько 20:00 снаряд розірвався на п’ятому поверсі.
- Нагадаємо, що ще вчора кількість загиблих дітей становила 117 осіб.
- Варто зазначити, що окупанти планують залучати неповнолітніх у війні проти України. Відповідний документ з’явився у розпорядженні українських розвідників.