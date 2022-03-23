Станом на 8 годину 23 березня 2022 року від початку вторгнення Російської Федерації в Україну загинула 121 дитина та понад 160 отримали поранення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Такі дані містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення РФ.

Однак фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Зокрема у Рубіжному російські війська обстріляли багатоповерховий будинок. Внаслідок чого загинуло троє людей, двоє з них — діти. Близько 20:00 снаряд розірвався на п’ятому поверсі.