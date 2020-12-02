Про це повідомляється на сайті компанії.

Відомо, що новинки відрізняються від попередніх розробок масивними системами охолодження. Вони оснащені трьома потужними вентиляторами, для функціонування яких необхідно як мінімум два вільні слоти у корпусі ПК.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC-V оснащений РК-екраном, який може відображати стан графічного процесора та інструменти контролю (температура GPU, частота, напруга і т.д..). Крім того, він може відображати завантажене вами зображення. РК-дисплей можна перевернути на 90°, щоб зробити його видимим навіть у вертикальній орієнтації відеокарти. RTX 3060 Ti Vulcan має нову конструкцію вентилятора охолодження та iGame Vacuum Copper Plated Technics, що забезпечує чудове відведення тепла для стабільного розгону.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC має високоякісний корпус з металевим покриттям, що надає йому таємничий світловий ефект холодного світла. За допомогою однієї кнопки RTX 3060 Ti Advanced OC можна привести у режим швидкого підвищення продуктивності до майже 1800 МГц.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V розроблена з урахуванням стилю життя геймерів, завдяки кольоровій гамі “Vaporwave”. IGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra оснащена кулером із трьома вентиляторами охолодження. Радіатор має чотири інтегровані теплові труби, дві теплові труби діаметром 6 мм і дві теплові труби діаметром 8 мм, які забезпечують агресивне відведення тепла.

Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC-V

Colorful представляє нову білу версію iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC. Як і серія Ultra, Ultra W має повністю білий корпус, вентилятори та задню панель. Він використовує охолоджувач з трьома вентиляторами для швидкого відведення тепла, щоб максимізувати продуктивність. У кулері використовуються два 90-мм та один 80-мм вентилятори охолодження. Його високоефективний радіатор має дві теплові труби діаметром 6 мм і дві трубки діаметром 8 мм. iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W ідеально підходить для повністю білих ігрових ПК.

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe

Найпростішим рішенням в асортименті варіантів GeForce RTX 3060 Ti від компанії Colorful є модель iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe. Її відрізняє чорно-червоне кольорове оформлення системи охолодження, наявність всього одного 8-контактного роз’єму додаткового живлення, а також еталонні показники частоти роботи графічного процесора на рівні 1665 МГц в режимі Boost.

Ціни:

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Vulcan OC 10G -V: $599;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Advanced OC 10G -V: $519;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC 10G-V – $479;

Colorful GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC 10G-V – $479;

Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti NB-V Battle Axe – $399.