Уряд Греції затвердив список країн, чиї громадяни по прибуттю повинні проходити вибіркове або обов'язкове тестування на COVID-19.

Поо це йдеться на сайті AEGEAN, найбільшої авіакомпанії Греції.

За рішенням уряду Греції заборона на польоти з/в Великої Британію і Туреччину продовжена до 29.06.2020.

Всі прибуття/відправлення міжнародних рейсів дозволені тільки в аеропорту Афін “Елефтеріос Венізелос” і в аеропорту Салоніків “Македонія”, спеціальна авіаційна директива діє з 16 червня до 30 червня 2020 року до 23:59.

Починаючи з 1 липня міжнародні рейси будуть дозволені у всіх аеропортах Греції.

За решенням уряду, країни поділені на дві групи: А і В.

Група А: Країни Європейського союзу, а також Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Велика Британія. Прибувають громадяни цих країн проходять вибіркове тестування на коронавірус.

Група В: Україна, Росія, США, Мексика, Кувейт, Перу, Пакистан, Індія, Катар, ОАЕ, інші країни, що не входять в ЄС. Громадяни цих країн будуть проходити обов’язкове тестування. Після повинні провести 24 години в ізоляції, чекаючи результати. Якщо тест виявиться позитивним, такого пасажира ізолюють на 14 днів.