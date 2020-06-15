З 15 червня з/в Україну поновлюються авіарейси. Вже з сьогоднішнього дня українці можуть вільно полетіти в деякі країни.

Про це раніше повідомляв на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Уточнюється, що вільно українці можуть полетіти в США, Албанію і Албанію. При прильоті в Туреччину українці змушені будуть здати тест на коронавірус, а при прибутті до Великобританії відправитися на 14-денний карантин. З 27 червня для українців також з тестуванням після прибуття відкриється Туніс. Вільний в’їзд для туристів з України в країни Європейського Союзу почне відкриватися не раніше 1 липня.

На табло онлайн-розкладу міжнародного аеропорту “Бориспіль” можна побачити, що вже сьогодні (15 червня) аеропорт обслуговує рейси з країн Європи та Азії.

Зокрема, авіакомпанія “Міжнародні лінії України” сьогодні, 15 червня, виконає рейси між аеропортом “Бориспіль” і такими містами як Амстердам (Нідерланди), Остенде (Бельгія), Вільнюс (Литва) і Кишинів (Молдова).

Компанії Etihad Airways і Belavia вже з сьогоднішнього дня будуть виконувати регулярні рейси між Борисполем і Мінськом.

Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія), а компанія Flydubai – в Дубай (ОАЕ). Літаки компаній KLM, Air France і Delta Air Lines відновлять польоти між Борисполем і Амстердамом (Нідерланди).

на табло онлайн – розкладу міжнародного аеропорту “ Київ “ всі рейси на сьогодні ( 15 червня) позначені як “ скасовані “ , хоча раніше в аеропорту заявляли про відновлення роботи з 15 червня . Водночас

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також буде залежати від подальшого розвитку епідемії.