Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Так, з січня по серпень 2021 року померли понад 439 тисяч українців.
Серед найпоширеніших причин:
- хвороби системи кровообігу – 276 070 людей
- рак – 49 021 людина
- ускладнення внаслідок COVID-19 – 37 077 людей.
18 627 українців загинули через зовнішні причини (ДТП, утоплення, пожежі, випадкові отруєння чи отруєння алкоголем)
Від хвороб органів травлення померли 16 тисяч людей, а від хвороб органів дихання — майже 14 тисяч.
Ще 4 214 людини померли від інфекційних хвороб.
Також за цей період Держстатат зафіксував 4 099 випадки самогубства та 848 умисних вбивств.
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