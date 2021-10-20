Коронавірусна хвороба посідає третє місце серед найпоширеніших причин смерті українців за перших вісім місяців 2021 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, з січня по серпень 2021 року померли понад 439 тисяч українців.

Серед найпоширеніших причин:

хвороби системи кровообігу – 276 070 людей

рак – 49 021 людина

ускладнення внаслідок COVID-19 – 37 077 людей.

18 627 українців загинули через зовнішні причини (ДТП, утоплення, пожежі, випадкові отруєння чи отруєння алкоголем)

Від хвороб органів травлення померли 16 тисяч людей, а від хвороб органів дихання — майже 14 тисяч.

Ще 4 214 людини померли від інфекційних хвороб.

Також за цей період Держстатат зафіксував 4 099 випадки самогубства та 848 умисних вбивств.