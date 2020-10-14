COVID-19 може спричинити раптову та цілковиту втрату слуху. Медики стверджують, що такі проблеми потребують раннього виявлення та термінового лікування. В іншому разі пацієнт може назавжди залишитися без слуху.

Про це повідомляється у дослідженні вчених з Університетського коледжу Лондона, опублікованому у журналі BMJ Case Reports.

Експерти повідомили, що коронавірус може провокувати не лише втрату нюху та смаку. Часто у світі фіксується втрата слуху у пацієнтів з підтвердженим COVID-19.

Вчені розповіли історію 45-річного британця з астмою, який потрапив у реанімацію з підтвердженим коронавірусом. Чоловік декілька днів був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, отримував необхідні ліки, в тому числі противірусний Ремдесивір та внутрішньовенні стероїди. Через тиждень терапії його перевели з реанімації. Однак пацієнт почав скаржитися на дзвін у вухах. Невдовзі він втратив слух у лівому вусі.

Жодні ліки, які приймав хворий, не могли стати причиною втрати слуху. За даними медиків, раніше у пацієнта ніколи не було подібних проблем.

Тести показали, що у чоловіка спостерігалося сенсоневральне зниження слуху в лівому вусі — внутрішнє вухо або нерв, відповідальний за звук, запалюється або пошкоджується. Медики почали лікувати цю проблему стероїдами, але терапія мала частковий успіх.

Подібні випадки фіксувалися не лише у Великобританії. Учені мають дані щодо втрати слуху у пацієнтів з коронавірусом в інших країнах світу.

“Цілком можливо, що вірус Sars-Cov-2 потрапляє в клітини внутрішнього вуха і спричиняє їх загибель або змушує організм виділяти запальні хімічні речовини цитокіни, які можуть бути токсичними для внутрішнього вуха. Стероїди, швидше за все, допомагають зменшити запалення і, отже, вироблення цитокінів”, – розповіла доктор Стефанія Кумпа.

За словами медика, лікарям потрібно питати у пацієнтів з коронавірусом про стан слуху. Цю проблему важливо виявити вчасно, аби запобігти глобальній проблемі. Кумпа зазначила, що навіть найменша втрата слуху може суттєво знизити якість життя.

Професор аудіології з Університету Манчестера Кевін Манро також вивчав вплив COVID-19 на слух людини. За його спостереженнями, коронавірус може впливати на слух так само як інші віруси, наприклад кір та паротит. 16 зі 121 пацієнта з коронавірусом, що потрапили в реанімацію, скаржилися на погіршення слуху. У деяких людей ця проблема виникала навіть через два місяці після виписки з лікарні.

Манро поки не впевнений, що саме спричиняє таку реакцію. Можливо, вірус пошкоджує органи слуху. Також існують версії, що втрата слуху спричинена специфічною імунною відповіддю організму людини на вірус.