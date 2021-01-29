Вчені виявили, що у деяких пацієнтів, які хворіють на COVID-19, виробляються антитіла, що атакують їх власні тканини. Так само трапляється під час більш відомих захворювань на зразок вовчака.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

Вже відомо, що коронавірус може впливати на захисні механізми організму різними способами: знешкоджувати системи раннього запобігання хворобі або змушувати імунні клітини давати збої. Однак серія нових досліджень показує, що інфекція може викликати вироблення антитіл, які помилково атакують власні тканини пацієнта, а не вірус.

Припускають, що так звані аутоантитіла можуть зберігатися протягом місяців після одужання і завдавати непоправної шкоди здоров’ю. Якщо висновок підтвердиться, це зможе прояснити, чому у деяких пацієнтів, які перенесли COVID-19, залишаються специфічні симптоми, як затуманеність розуму або біль в суглобах.

Аутоантитіла — не новина для науки. Вони з’являються при важких виснажливих захворюваннях, як вовчак та ревматоїдний артрит. Відомо також, що інші віруси, включаючи малярію і проказу, можу провокувати появу аутоантитіл. Однак, на думку експертів, у випадку з COVID-19 ситуація може бути небезпечнішою.

Зараз великих досліджень, присвячених цій темі, не було проведено. Однак ті, що є зараз, викликають стурбованість щодо ризиків розвитку аутоімунних захворювань у деяких людей, інфікованих коронавірусом. Судити про поширеність явища поки також рано.

В одному недавньому дослідженні з 9 пацієнтами, яке не було рецензовано, стверджується, що 5 осіб мали аутоантитіла протягом 7 місяців. Керівниця дослідження та медичний директор відділення спеціальних патогенів Бостонського медичного центру докторка Нахід Бхаделіа зазначила, що інтерпретувати результати варто з обережністю, але це — важливий сигнал, адже інфекція призводить до потенційної інвалідизації хворих.

Інше дослідження, проведене ще в жовтні за участю 52 осіб, показало, що у більш ніж 70% важко перенесли COVID-19, були антитіла, які атакували їхню власну ДНК та білки, які допомагають зі згортанням крові.

Ще одне жовтневе дослідження показало, що у пацієнтів були аутоантитіла до вуглеводів, що могло пояснити їхні неврологічні симптоми. А дослідження, наведене в журналі Science Translational Medicine в листопаді, показало, що у половини пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, були, принаймні тимчасово, аутоантитіла, які викликали утворення тромбів і закупорення судин.

У грудні група дослідників на чолі з Акіко Івасаки, імунологом з Єльського університету, показала, що у тяжкохворих пацієнтів різко збільшувався широкий спектр аутоантитіл, націлених на частини імунної системи, клітини мозку, сполучну тканину і фактори згортання крові. У їхньому дослідженні брали участь 172 пацієнти з різними симптомами. У кожного п’ятого були аутоантитіла до 5 білків власного організму, у 80% — аутоантитіла до щонайменше 1 білку. У пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 було набагато більше цих антитіл, що посилювало хворобу. З 15 пацієнтів, які померли під час дослідження, 14 мали аутоантитіла принаймні до одного компоненту імунної системи.

Один аналіз майже 170 тисяч осіб з рідкісними аутоімунними ревматичними захворюваннями, такими як вовчак та склеродермія, показав, що вони стикаються з підвищеними шансами смерті від COVID-19. Дослідження, проведене за участю понад 130 тисяч осіб, показало, що аутоімунні захворювання, такі як діабет 1 типу, псоріаз і ревматоїдний артрит, збільшують ризик респіраторних ускладнень і смерті від COVID-19.

Деякі з антитіл, мабуть, є результатом вроджених дефектів імунної системи. Наприклад, дослідження, наведене в журналі Science в жовтні, показало, що приблизно у 10% тяжкохворих пацієнтів з COVID-19 відпочатку були аутоантитіла, які атакували ключові компоненти імунної системи, що мали спрацювати після контакту з вірусом.

Однак дослідження Івасакі показало, що у багатьох аутоантитіла з’являлися під час гострої фазі хвороби. Аутоантитіла, що з’явилися таким чином, як передбачається, зникають протягом декількох місяців.

Зараз вчені продовжують дослідження, спостерігаючи за пацієнтами, у яких виявили аутоантитіла.