Дані перших наукових досліджень свідчать про те, що британський штам коронавірусу може бути смертоноснішим.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує BBC.

“На додачу до того, що він швидше поширюється, тепер є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність. І саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров’я зараз під таким тиском”, – заявив Джонсон.

Однак він зазначив, що існує певна невизначеність щодо більшої смертності. Очікується, що розроблені вакцини допоможуть стримати поширення цього штаму.

Такі дані уряду передали вчені Консультативної групи з питань нових та нових респіраторних вірусів (NERVTAG). Зазначається, що з тисячі інфікованих осіб віком від 60 років приблизно 10 помирає. Однак при зараженні британським штамом кількість летальних випадків збільшується до 13. Тобто, цей штам на 30% смертоносніший.

Патрік Волленс, головний науковий радник уряду, зазначив, що це лише попередні дані, але до них необхідно прислухатися.

“Я хочу наголосити на тому, що навколо цих цифр існує велика кількість невизначеності, і нам потрібні додаткові дослідження, щоб отримати точну інформацію про це. Очевидно, викликає занепокоєння те, що штам спричиняє збільшення смертності та збільшення передаваності”, – заявив Волленс.

Раніше вчені заявили, що британський штам коронавірусу SARS-CoV-2, який є агресивнішим і заразнішим, може призвести до досить серйозного спалаху захворюваності, попереджають вчені.