Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Як зазначають в Центрвиборчкомі, рішення про дату початку виборчого процесу прийняте на виконання вимог українського Виборчого кодексу.
Крім того, ЦВК внесла зміни до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня. Календарний план виклали у новій редакції.
Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року, ця дата була ухвалена Верховної Радою. Разом з місцевими виборами відбудуться довибори до парламенту по 208-му округу в Чернігівській області.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.