Уряд Данії введе нові карантинні обмеження та часткову заборону на пересування в країні після того, як на норкових фермах виявили мутовану форму коронавірусу COVID-19, що поширилася на людей.

Про це повідомляє The Local.

Зокрема, обмеження торкнуться північних муніципалітетів Данії – там міститься більшість норкових ферм країни.

Пересування обмежать в Херрінгу, Вестіммерланні, Брондерслеві, Фредериксхавні, Яммербугті, Лесьо, Тистеді.

Крім того, в Північній Ютландії на місяць закриють заклади громадського харчування і бари, а також заборонять спортивні та культурні заходи.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса заявив, що громадянам потрібно готуватися до ще жорсткіших заходів.