Про це повідомляє The Local.

Зокрема, обмеження торкнуться північних муніципалітетів Данії – там міститься  більшість норкових ферм країни.

Пересування обмежать в Херрінгу, Вестіммерланні, Брондерслеві, Фредериксхавні, Яммербугті, Лесьо, Тистеді.

Крім того, в Північній Ютландії на місяць закриють заклади громадського харчування і бари, а також заборонять спортивні та культурні заходи.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса заявив, що громадянам потрібно готуватися до ще   жорсткіших заходів.

  • Сьогодні Данія – найбільший в світі виробник норкового хутра – заявила, що знищить усіх норок на хутрових фермах після того, як була виявлена мутована версія нового коронавірусу.