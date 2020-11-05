Про це повідомляє The Local.
Зокрема, обмеження торкнуться північних муніципалітетів Данії – там міститься більшість норкових ферм країни.
Пересування обмежать в Херрінгу, Вестіммерланні, Брондерслеві, Фредериксхавні, Яммербугті, Лесьо, Тистеді.
Крім того, в Північній Ютландії на місяць закриють заклади громадського харчування і бари, а також заборонять спортивні та культурні заходи.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса заявив, що громадянам потрібно готуватися до ще жорсткіших заходів.
- Сьогодні Данія – найбільший в світі виробник норкового хутра – заявила, що знищить усіх норок на хутрових фермах після того, як була виявлена мутована версія нового коронавірусу.