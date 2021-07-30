Екссекретар РНБОУ Олександр Данилюк та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували бійку на вечірці з нагоди дня народження першого.

Про це повідомив кореспондент видання “Українська правда” та підтвердив сам Милованов.

Милованов прийшов на день народження Данилюка. За його словами, запросив його екссекретар РНБО. Перед тим, як зайти на вечірку, вони відійшли в бік, аби поспілкуватися, але після цього почалася бійка.

Після цього Данилюк попросив Милованова поїхати геть й доповісти голові ОП Андрію Єрмаку про причину такого рішення.

Якоїсь миті Милованов сказав Данилюку:

“Тобі нагадати, як ти за Януковича працював?”

Після цього Данилюк вдарив Милованова зі словами:

“Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані”.

Їх розбороняли депутат Київради Дмитро Білоцерківець та ексзаступник генпрокурора Віктор Тріпак. Врешті Тріпак вивів Милованова з вечірки.

За словами представника “Української правди”, Милованову пошкодили брову.

Факт інциденту підтвердив Милованов. Він написав, що його запросив на вечірку сам Данилюк, а також назвав ексколегу “неадекватним”.

За його словами, “дебати перейшли в активну фазу”.

До цього Милованов відзначився низкою скандальних заяв – зокрема, в жовтні 2019 року він прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”.

“Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”, – сказав тодішній міністр на брифінгу.

Крім того, в інтерв’ю Bihus.Info Милованов заявив, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.