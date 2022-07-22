Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав три українські міста, по яких російські армійці випустили найбліьшу кількісь ракет з початку повномасштабної війни.

Про це він розповів в етері національного телемарафону.

За його словами, від 24 лютого 2022 року, російські окупанти випустили найбільше ракет по місту Ізюм, що на Харківщині.

Як повідомив Данілов, загалом по Ізюму було випущено 476 ракет.

На другому місці за кількість ракетних обстрілів опинився Маріуполь, який декілька місяців окупанти обстрілювали з різноманітного озброєння, не тільки з ракет.

На третьому місці – місто Миколаїв, яке останнім часом росіяни чи не щоденно обстрілюють ракетами. За один обстріл окупанти можуть випустити по Миколаєву близько десятка ракет.