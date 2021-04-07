Наявність російського громадянства у дружини очільника СБУ Івана Баканова "може бути загрозою", вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це йшлося в його інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

Як повідомлялося раніше, у березні президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо подвійного громадянства в українців. Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

На переконання Данілова, у сучасному світі наявність подвійного (множинного) громадянства є можливою, але держава має про це знати. Однак наявність не лише українського громадянства є неприпустимою для державних службовців, надто, якщо йдеться про громадянство РФ.

“Щодо країни-агресора, ми не можемо сьогодні допустити подвійного громадянства у цьому випадку – щоб вони, наприклад, мали вплив на наш політикум”, — заявив Данілов.

На питання щодо того, чи є загроза національній безпеці через наявність російського громадянства у членів родини державного службовця, секретар РНБО відповів: “Я вважаю, що є”.

Коментуючи той факт, що дружина голови СБУ Івана Баканова має російський паспорт, Данілов сказав:

“Ви в мене запитали, чи вважаю я це загрозою. Я вважаю, що це може бути загрозою, якщо це дійсно так”.

Водночас Данілов заявив, що йому невідомо про наявність російського паспорта у дружини голови СБУ.

Нагадаємо, Іван Баканов — земляк і партнер президента Володимира Зеленського, тісно пов’язаний з діяльністю “Кварталу”. На ім’я Івана Баканова зареєстровані компанії ТОВ “Студія Квартал 95” і ТОВ “Квартал-95”. Їх засновник і кінцевий бенефіціар — Green Family Ltd — зареєстрований на Кіпрі, в Нікосії. Там вказані два керівники — Оксана Лазаренко (дружина Івана Баканова) і Марина Разомова-Георгіу. Баканов очолював компанію з 2013 року і працював там головним юристом.

Дружина Баканова є громадянкою Росії, але проживає й працює в Україні із посвідкою на постійне проживання, про що інформувала пресслужба СБУ.