У Данії дослідники використовують віртуальну реальність для заохочення більшої кількості людей робити щеплення проти COVID-19.

Про це пише агентство Reuters.

Співробітники Копенгагенського університету провели експеримент – придумали гру в віртуальної реальності, де один учасник одягав VR-окуляри й зображав літню людину, яка переходить площу. Йому потрібно було уникнути порушення соціальної дистанції з “зараженими перехожими” – іншими учасниками гри, одягненими в червоний одяг. При цьому “щеплені” герої мали бути в одязі синього кольору.

“Це було весело, безумовно. Відчувалося, що ти там”, – сказав Адам, учасник, який “заразився” у грі.

Він зазначив, що після участі в експерименті вирішив зробити щеплення проти COVID-19.

“З подібних досліджень ми знаємо, що після того, як люди пережили такий досвід віртуальної реальності, їх наміри щодо щеплення ростуть. Ми вже бачили це з COVID-19”, – сказав професор психології з Університету Копенгагена Роберт Бом, посилаючись на попереднє онлайн-дослідження.

Він не виключає, що ідея гри у форматі віртуальної реальності може бути застосована лікарями.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, імунізація щорічно запобігає від 4 до 5 мільйонів смертей.

Результати опитування європейського агентства Eurofound показали, що у лютому-березні 2021 року понад чверть дорослих в Євросоюзі не хотіли робити щеплення проти COVID-19.