Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

Зокрема, наша представниця у ваговій категорії до 48 кг Білодід перемогла суперниць з Сербії та Португалії і у півфіналі зустрінеться з господаркою татамі Фуна Тонакі.

Водночас, Артем Лесюк (до 60 кг) після поразки від дзюдоїста з Франції перейшов у “втішну сітку”, де на нього у першій сутичці чекає Торніке Чакадуа з Нідерландів.

Початок фінального блоку об 11:00.