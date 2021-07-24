Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.
Зокрема, наша представниця у ваговій категорії до 48 кг Білодід перемогла суперниць з Сербії та Португалії і у півфіналі зустрінеться з господаркою татамі Фуна Тонакі.
Водночас, Артем Лесюк (до 60 кг) після поразки від дзюдоїста з Франції перейшов у “втішну сітку”, де на нього у першій сутичці чекає Торніке Чакадуа з Нідерландів.
Початок фінального блоку об 11:00.
- 23 липня в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади. Першими стартували представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.