Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.
У столиці Японії наша збірна зі стрільби з лука представлена 4-ма спортсменами. У складі української команди: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.
“Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на Ігри і розраховували на більш високий результат звісно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди”, – прокоментувала свій виступ Лідія Січенікова, яка показала результат 623 очки.
Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок та набрала суму 635 очок, наголосила, що дівчата розраховують на командний виступ.
“Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Розпочала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Та ми не опускаємо руки й налаштовуємося на виступ в команді”, – зазначила львів’янка.
Ще одна українка Анастасії Павлова показала сьогодні результат – 631.
Зазначається, що у суботу лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.
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