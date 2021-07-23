Сьогодні, 23 липня, в Токіо українські спортсмени розпочали свій виступ на Іграх XXXІІ Олімпіади. Першими стартували представники стрільби з лука, які провели кваліфікаційні раунди серед чоловіків та жінок.

Про це повідомили у Національному олімпійському комітеті.

У столиці Японії наша збірна зі стрільби з лука представлена 4-ма спортсменами. У складі української команди: Вероніка Марченко, Анастасія Павлова, Лідія Січенікова та Олексій Гунбін.

“Було складно емоційно. Ми дуже довго чекали на Ігри і розраховували на більш високий результат звісно, але будемо налаштовуватися морально, щоб поборотися за нагороди”, – прокоментувала свій виступ Лідія Січенікова, яка показала результат 623 очки.

Вероніка Марченко, яка виступила найкраще з українок та набрала суму 635 очок, наголосила, що дівчата розраховують на командний виступ.

“Сьогодні змогла реалізувати лише 50% своїх можливостей. Розпочала добре, навіть вдалося впоратися з вітром. Але потім хвилювання взяло верх. Та ми не опускаємо руки й налаштовуємося на виступ в команді”, – зазначила львів’янка.

Ще одна українка Анастасії Павлова показала сьогодні результат – 631.

Зазначається, що у суботу лучники покажуть свою майстерність у змішаних змаганнях, а 25 липня – в командних.