Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід і борець греко-римського стилю, народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк визнані кращими спортсменами України 2019 року.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України.

Церемонія нагородження “Герої спортивного року”, яку ще називають спортивним “Оскаром”, відбулася 9 березня в Київському національному академічному театрі оперети.

Кращим спортсменом 2019 року став народний депутат від партії “Слуга народу” Жан Беленюк – чемпіон світу і Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87 кг), срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.

Кращою спортсменкою України стала дзюдоїстка Дар’я Білодід – дворазова чемпіонка світу з дзюдо (2018, 2019), чемпіонка Європи 2017 року. Вона не змогла бути присутньою на церемонії в зв’язку з тренувальними зборами.

У номінації “Народний вибір-2019” перемогла Ольга Харлан – чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубка світу (шабля).

Кращими тренерами року визнані батьки і наставники Дар’ї Білодід – Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід.

Кращою збірною командою року визнана чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря (срібні призери чемпіонату світу).

У номінації “Краща команда з ігрових видів спорту” нагороду отримала юнацька збірна з футболу (чемпіони світу U-20).

У номінації “Сенсація року” переміг Дмитро Підручний – чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).

Нагороду в номінації “Олімпійська надія України” отримала легкоатлетка Ярослава Магучіх – срібний призер чемпіонату світу з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років (стрибки у висоту), краща юна спортсменка Європи.

Переможцем в номінації “Зірка, що сходить” став Олексій Середа – чемпіон і срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).

У номінації “Сильні духом” (паралімпійські види спорту) нагороду отримала Марина Піддубна – дворазова чемпіонка світу з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та фізичного розвитку.

У номінації “Разом з олімпійцями” (неолімпійські види спорту) переміг чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу Олексій Бичков.

У номінації “Спортивна слава України” нагород були удостоєні Володимир Іванов (олімпійський чемпіон Олімпіади 1968 року в Мехіко з волейболу) і Наталя Клімова (олімпійська чемпіонка Олімпіади 1976 року в Монреалі з баскетболу).

✨🏆🎉 «Герої спортивного року-2019» У номінації ⭐️”Спортивна слава України”⭐️було відзначено Володимира ІВАНОВА – Олімпійського чемпіона 1968 року з волейболу та Наталію КЛІМОВУ – Олімпійську чемпіонку 1976 року #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/tqTR2JMPPV — НОК України (@OlympicUA) March 10, 2020

Тріумфатори в номінаціях “Кращий спортсмен року”, “Краща спортсменка року” отримали від НОК грошові премії в розмірі 100 тисяч гривень, а переможці в номінації “Кращий тренер року” і “Народний вибір” – 75 тисяч гривень. Крім того, грошову премію в розмірі 20 тисяч гривень отримали володарі нагород в номінації “Спортивна слава”.