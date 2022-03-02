Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не підтверджує інформацію з Росії про те, що другий раунд перемовин України та РФ відбудеться 2 березня.

Про це йдеться у відеозверненні Дмитра Кулеби.

Як повідомив Кулеба, Україна готова до чергових перемовин з державою-агресором. Проте це не означає, що Україна буде готова прийняти ультиматуми загарбників.

За словами Кулеби, РФ досі ставить ті самі умови, які ставив президент Росії Володимир Путін перед тим, як оголосити Україні війну.

Також глава МЗС України додав, що невідомо, коли розпочнуться другі перемовини української та російської делегацій.

Варто зазначити, що декілька годин тому речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що другий раунд перемовин України та Росії повинні відбутись сьогодні, 2 березня. За його словами, делегація Росії уже прибула до Білорусі.