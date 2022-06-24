П'ятий президент України Петро Порошенко побував на східному напрямку і передав одинадцять нових автівок та спорядження десантникам 25-ї бригади.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Знову на Сході. Знову серед найкращих. Одинадцять новеньких L-200 – вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах”, – зауважив Порошенко.

Як зазначили військові, Mitsubishi L-200 у такій комплектації – це одна з найкращих машин для фронту.

“Тим паче із заднім рядом сидінь, із тентом, де можна обладнання помістити, боєприпаси й пускову установку. Кліренс – високий, гума нова. Механічна коробка краща в експлуатації та обслуговуванні”, – додали бійці.

П’ятий президент зауважив, що хлопці пообіцяли: українці результатом їхньої роботи будуть задоволені.

Фонд Порошенка разом з громадськими організаціями “Справа Громад”, “Res_Publica. Брати по Зброї” продовжують збирати кошти на необхідні речі для Збройних Сил України. За словами Порошенка, на кожну внесену гривню він з дружиною і “Фондом Порошенка” додають свою. У такий спосіб внески подвоюються.