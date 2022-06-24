Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Знову на Сході. Знову серед найкращих. Одинадцять новеньких L-200 – вже у десантури та сухопутників. А це означає, що відсьогодні вони ще ефективніше даватимуть окупантам по зубах”, – зауважив Порошенко.
Як зазначили військові, Mitsubishi L-200 у такій комплектації – це одна з найкращих машин для фронту.
“Тим паче із заднім рядом сидінь, із тентом, де можна обладнання помістити, боєприпаси й пускову установку. Кліренс – високий, гума нова. Механічна коробка краща в експлуатації та обслуговуванні”, – додали бійці.
П’ятий президент зауважив, що хлопці пообіцяли: українці результатом їхньої роботи будуть задоволені.
Фонд Порошенка разом з громадськими організаціями “Справа Громад”, “Res_Publica. Брати по Зброї” продовжують збирати кошти на необхідні речі для Збройних Сил України. За словами Порошенка, на кожну внесену гривню він з дружиною і “Фондом Порошенка” додають свою. У такий спосіб внески подвоюються.
- Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко разом із народними депутатами “Європейської Солідарності” побував на південному фронті. Вони передали три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил Збройних Сил України.
- Нагадаємо, що волонтери спільно з Фондом Порошенка зібрали майже 20 мільйонів гривень на 24 пікапи Mitsubishi L 200 для Десантно-штурмових військ. Наразі їх перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машина не боялась багнюки. А також дооснащують наборами інструментів, тентами, бензопилками, маскувальними сітками та іншим необхідним на передовій спорядженням.