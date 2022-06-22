Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко не став розкривати подробиці комплектації автівок, однак сказав – захисники задоволені. За його словами, саме ці воїни зробили тим, хто напав і вбивав наших людей, “перший сюрприз у Чорнобаївці”.
Він також додав, що пікапи – це не перший і не останній подарунок воїнам-артилеристам.
“Ми з вами збираємо кошти на дрони, і серед 350 дронів, контракт на які укладено, і половину з яких сплачуєте ви, перераховуючи кошти “Справі Громад”, частина цих дронів прийде сюди. І нові буксири “Бехи”, нові крейсери “Москва”, нові інфраструктурні об’єкти з русньою будуть ліквідовані, а це буде наближати перемогу України”, – пояснив п’ятий президент.
Найближчим часом планується поїздка за кордон – для того, щоб привезти нову партію озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок, і ви про це скоро дізнаєтеся.
Нагадаємо, волонтери спільно з Фондом Порошенка зібрали майже 20 мільйонів гривень на 24 пікапи Mitsubishi L 200 для Десантно-штурмових військ. Наразі їх перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машини не боялись багнюки. А також дооснащують наборами інструментів, тентами, бензопилками, маскувальними сітками та іншим необхідним на передовій спорядженням.
- Водночас доки українські високопосадовці звинувачують західних партнерів у недостатньому забезпеченні нас необхідним озброєнням, високопоставлені чиновники США у середу захищали розміри та обсяги арсеналу, який вони надсилають Україні для допомоги в її боротьбі з Росією.
- Також колишній міністр оборони та колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський заявив, що розпочавши військове вторгнення в Україну, РФ порушила Будапештський меморандум 1994 року.
- Зокрема п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко ефірі французького каналу LCI заявив, що від безпеки нашої держави залежить також безпека всієї Європи. Цим він обґрунтував необхідність надати Україні важке озброєння.