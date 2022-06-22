П'ятий президент України Петро Порошенко разом із народними депутатами "Європейської Солідарності" побував на південному фронті. Вони передали три нові пікапи та спорядження артилеристам Військово-морських сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко не став розкривати подробиці комплектації автівок, однак сказав – захисники задоволені. За його словами, саме ці воїни зробили тим, хто напав і вбивав наших людей, “перший сюрприз у Чорнобаївці”.

Він також додав, що пікапи – це не перший і не останній подарунок воїнам-артилеристам.

“Ми з вами збираємо кошти на дрони, і серед 350 дронів, контракт на які укладено, і половину з яких сплачуєте ви, перераховуючи кошти “Справі Громад”, частина цих дронів прийде сюди. І нові буксири “Бехи”, нові крейсери “Москва”, нові інфраструктурні об’єкти з русньою будуть ліквідовані, а це буде наближати перемогу України”, – пояснив п’ятий президент.

Найближчим часом планується поїздка за кордон – для того, щоб привезти нову партію озброєння і броньованої техніки, нову партію вантажівок, і ви про це скоро дізнаєтеся.

Нагадаємо, волонтери спільно з Фондом Порошенка зібрали майже 20 мільйонів гривень на 24 пікапи Mitsubishi L 200 для Десантно-штурмових військ. Наразі їх перефарбовують у камуфляж, міняють гуму для того, щоб машини не боялись багнюки. А також дооснащують наборами інструментів, тентами, бензопилками, маскувальними сітками та іншим необхідним на передовій спорядженням.