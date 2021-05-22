Про це повідомляють #Букви.
Так, Арахамія під час листування у фракційному чаті запропонував своєму колезі Олегу Бондаренку зареєструвати законопроєкт щодо “захисту прав нутрій”. Згідно із задумом, якщо “нутрію поб’ють на території громадського закладу – то її власник може претендувати на долю в цьому закладі”. Після цього, нардеп додав, що таким “нехитрим способом заберемо Парковий”.
Його колеги перепитали: “Нарешті?”. Водночас перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко відправив смайли з нутріями.
Після цього, Давид Арахамія додав, що “у нас в Миколаєві після цього прийшли б 40 спортсменів з нутріями до закладу”.
Його колега зазначив, що “головне, щоб не з’явилися солідарні з охоронцями закладу”.
Інші колеги почали іронізувати та писали:
“Можна зробити тотемом фракції. Ну, там символіку продавати, ритуали, поклоніння та жертвоприношення”.
“У Києві бобри, песці та нутрії сіли б за стіл переговорів, об’єдналися б з охороною, знесли б ресторан та на місці ресторану побудували б офісно-житловий комплекс”.
- Раніше “слуги” зняли з розгляду закон щодо грального бізнесу після дискусії в чаті про його “токсичність”.