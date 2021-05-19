Про це повідомляє кореспондент #Букв.
З відповідною ініціативою виступив голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.
“Колеги, є пропозиція законопроєкт № 5199 підняти зараз наверх, а №2713 та альтернативні сьогодні не розглядати”, – заявив він.
Цю пропозицію виніс на голосування перший віцеспікер Руслан Стефанчук, і вона була підтримана нардепами.
Йдеться про законопроєкт №2713 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор” (авторства нардепа від “СН” Олега Марусяка).
Зняттю з розгляду передувала дискусія в чаті “Слуги народу” щодо цього законопроєкту, яку вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.
Спочатку “слугам” дали вказівку, що цей документ сьогодні потрібно підтримати в першому читанні, посилаючись на “нараду в президента” і те, що “далі тягнути не можна”.
Зазначалося, що “від цього залежить соц. економ усіх, а наповнення поки що лише 760 млн (можливо, мається на увазі фінансування проєктів соціально-економічного розвитку на округах мажоритарників у цьому році, – ред.)”.
Водночас дискусію серед нардепів викликало зниження ставок податків для грального бізнесу в запропонованому законопроєкті.
Як зазначив депутат від “СН” Мар’ян Заблоцький, котрий є головою підкомітету з питань місцевих податків і зборів парламентського комітету з питань фінансів, законопроєкт є “токсичним”, і важко буде “пояснити людям” зниження ставок.
“По азартним іграм токсично. Знижується ставка оподаткування з доходу організаторів лотерей з 30% до 10%. Казино з 18% теж до 10%. В бюджет цього року закладено 5 млрд грн від цих податків. Як це людям пояснювати?” – запитував у колег Заблоцький.
- У серпні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу. #Букви розповідали, що він передбачає.
- Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” й може призвести до значних збитків держави.
- Понад 60 % українців не підтримували рішення Верховної Ради України про легалізацію грального бізнесу. Про це свідчили результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 16-17 липня 2020 року.