Про це повідомила Київрада.

Секретар міськради Володимир Бондаренко пояснив, що обшуки проводить Територіальне управління ДБР.

“Ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва стосується приміщень та кабінетів виключно Київської міської військової адміністрації, а саме провадження стосується відрядження до КМВА солдатів, частина із яких паралельно є депутатами Київської міської ради”, – зазначив секретар.

За його словами, документи, які є в ухвалі на обшук, раніше вже надавалися слідчим безперешкодно. Проте записи з відеокамер для огляду ухвалою суду не передбачено.

У Київраді наголосили, що будуть сприяти обшукам та слідчим діям. У ДБР поки що не давали офіційних коментарів стосовно слідчих дій.