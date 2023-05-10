Вранці 10 травня поліція та СБУ прийшли з обшуками до одеського видання "Думская". У ЗМІ це вважають політичним тиском.

Про це йдеться у повідомленні редакції видання “Думская”.

У виданні наголосили, що вважають сьогоднішні обшуки черговою спробою політсили “Слуга народу” заблокувати будь-яку критику у свій бік.

Зазначається, що ордер на обшук приміщення ЗМІ було поспіхом видано 9 травня, одразу після того, як видання опублікувало декілька публікацій щодо корупції у керівництві обласної військової адміністрації та в Одеській облраді.

“Також ми активно висвітлювали останні атаки обласної влади на волонтерські центри та ганебну ситуацію, коли заступником голови Одеської облради залишається представник “ОПЗЖ” Шкаровський. Зв’язок, як нам видається, очевидний”, – мовиться у повідомленні.

У виданні наголосили, що рішуче протестують щодо таких дій правоохоронних органів та вважають їх перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів (ст. 171 КК України), посяганням на свободу слова та демократію в Україні.

Додамо, що у Нацполіції також підтвердили проведення обшуків в одеському ЗМІ. Правоохоронці зазначили, що обшуки проводились у межах кримінального провадження, розпочатого за низкою статей, а саме ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

“Правоохоронці проводять санкціоновані судом слідчі дії у приміщенні одного із місцевих засобів масової інформації. Поліцейські не вилучають техніку редакції та жодним чином не перешкоджають роботі масмедіа. Працівники ЗМІ можуть продовжувати свою журналістську діяльність”, – йдеться у повідомленні Нацполіції.