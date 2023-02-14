У Чернівецькій області працівники Державного бюро розслідувань виявили російські автозапчастини на суму майже 2,5 млн грн.

Про це повідомило ДБР.

Співробітники ДБР знайшли вантажівку із російськими автозапчастинами. Продукцію намагалися завезти до України для продажу.

Запчастини до ВАЗ російського виробництва намагалися провезти під виглядом товарів із Китаю. Всього виявлено 800 коробок із радіаторами, карбюраторами, бензопомпами, патрубками, ковпачками, гайками, ручками до дверей тощо.

У документації зазначено, що вартість товару складає майже 2,5 млн грн.

Стосовно порушення митних правил згідно зі ст. 483 Митного кодексу України буде складено адміністративний протокол. Винуватцям загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів.

Вилучений товар передадуть Чернівецькій обласній військовій адміністрації. Майно мають скерувати як автозапчастини на потреби Збройних сил України.