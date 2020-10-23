23 жовтня відбувся третій, фінальний, раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Їх вже встигли назвати конструктивними.

#Букви зібрали головне про третій раунд дебатів.

Треті дебати відбулися в Нешвіллі (штат Теннессі). Дебати розділили на шість раундів по 15 хвилин. Кожен кандидат відповідав на запитання модератора дві хвилини, після чого починалася дискусія. Політикам заборонено перебивати один одного під час відповіді на питання. Якщо це станеться, їм приглушали мікрофони. При цьому, кандидати один одного чули, а глядачі – ні, бо звук мікрофонів важливий тільки для телевізійної трансляції.

Між кандидатами спочатку встановили перегородку з еко-скла, однак за півтори години до дебатів її прибрали, оскільки обидва кандидати отримали негативні результати ПЛР-тестів. Політики дискутували на відстані 3,5 м – це запобіжний захід.

Модератор дебатів – журналістка NBC News Крістен Уелк.

Всього дебатувалися шість питань:

боротьба з COVID-19;

американські сім’ї та їхній добробут;

расова проблема в США;

глобальне потепління і забруднення навколишнього середовища;

національна безпека;

лідерство.

Боротьба з COVID-19

Трамп нагадав, що коронавірус з’явився в США з Китаю. При цьому, незважаючи на велику кількість нових випадків зараження, американські медики навчилися надавати необхідну допомогу, що дозволило знизити смертність.

Він запевняє, що в найближчі тижні буде доступна вакцина проти COVID-19.

“У нас скоро з’явиться вакцина. Вона готова. Про це буде оголошено протягом декількох тижнів, і вона буде доставлена. У нас є Warp Speed, військові будуть розподіляти і поширювати вакцину”, – сказав він.

Про готовність ефективної вакцини скоро можуть оголосити компанії Moderna і Johnson & Johnson.

Джо Байден, розкритикував його, заявивши:

“Це той самий хлопець, який минулого разу сказав вам, що все закінчиться до Великодня. Той самий хлопець, який говорив: “Не хвилюйтеся, до літа все закінчиться”. Нас схоже чекає складна зима” – сказав Байден.

Байден вважає, що у Трампа немає чіткого плану, і немає перспектив, що вакцина буде доступна для більшості американців до середини наступного року.

Національна безпека

Модератор нагадала, що за даними розвідки Росія й Іран втручаються в американські вибори. Зокрема, виборці у Флориді отримують “загрозливі повідомлення”, що стосуються голосування.

Байден заявив, що будь-яка іноземна держава, яка намагається втрутитися в американські вибори, насправді намагається втрутитися в “американський суверенітет”. Байден назвав адвоката президента США Руді Джуліані “російської пішаком”, зазначивши, що того “годують російською інформацією”.

“Я не розумію, чому цей президент (Трамп) не хоче взятися за Путіна, який платив за те, щоб вбивали американських солдатів в Афганістані”, – сказав Байден.

У відповідь Трамп нагадав про те, що Байден нібито отримав 3,5 мільйона доларів від Росії. Він вважає себе президентом США, який найбільш жорстко поставився до Росії.

Трамп сказав, що демократи витратили 48 мільйонів доларів на розслідування, пов’язане з можливим втручанням Росії у вибори в США, що призвело до перемоги Трампа, але “не знайшли нічого”.

“Упевнений, якби вони витратили всього мільйон доларів на розслідування відносно вас (Байдена, – ред.), о точно щось би знайшли”, – казав Трамп.

Американські сім’ї

В цьому аспекті кандидати говорили про обов’язкове медичне страхування. Між ними знову виникла тема Obama Care.

Трамп вважає, що її слід замінити більш ефективною і звинуватив Байдена в бездіяльності, коли той був при владі.

“Кожна людина повинна мати право на медичну допомогу. Це не привілей, це право! Тому ми продовжимо розвивати страхову медицину”, – відповів йому Байден.

Також в аспекті американських сімей кандидати говорили про еміграційну політику. Трамп заявив, що підтримує тільки легальну імміграцію, яка не суперечить законодавству США.

При цьому Байден сказав, що готовий забезпечити “шлях до громадянства” навіть для нелегальних іммігрантів. Він зазначив, що нелегальні мігранти мають право переконати американський уряд в тому, що їм необхідно отримати “політичний притулок”.

Расова проблема в США

Байден розповів, що його дочка працює соціальним працівником, тому прекрасно розуміє, що відбувається серед людей з іншим кольором шкіри. Він вважає, що в США як і раніше є “соціальна дискримінація” по відношенню до дітей з іншим кольором шкіри.

Трамп же заявив, що реформував кримінальне законодавство, чим безумовно допоміг тим, хто страждав від расової несправедливості.

“Ніхто не зробив більше для темношкірого населення, ніж Дональд Трамп. Ну, хіба що крім Авраама Лінкольна”, – сказав він.

Президент США стверджує, що йому довелося “викручувати руки лібералам”, щоб змінити законодавство щодо темношкірих громадян, їх прав і свобод.

Клімат

У Трампа і Байдена абсолютно різні підходи до питання кліматичних змін.

Байден говорив про необхідність швидкого переходу до екологічно чистих джерел енергії, а Трамп лише висміяв цю ідею.

“Це наш моральний обов’язок. Глобальне потепління – загроза для всього людства”, – сказав Байден.

Трамп йому відповів, що “дуже любить природу”, але не буде витрачати стільки грошей на це. Він вважає, що американці втратять роботу, якщо в країні будуть такі глобальні зміни.

Трамп запевнив, що при ньому в країні діють суворі екологічні стандарти і активно видобуваються нафта і газ. При цьому президент зазначив, що його адміністрація допомагає і розвитку нових джерел енергії.

План Байдена Трамп оцінив в $100 трлн і назвав нереалістичним виділення такої суми. Байден не погодився з цією оцінкою, висловивши здивування з приводу суми, яку назвав опонент.

Також Трамп вважає, що США – “дуже чисті”, а по-справжньому “брудно” в Китаї, Росії та Індії.

Лідерство

У опонентів запитали, що б вони сказали американським громадянам, які за них не голосували, в день інавгурації.

Трамп сказав, що США- повинні бути успішною країною. Саме успіх може об’єднати людей.

Байден сказав, що на посаді президента спробує зробити так, щоб кожен американець був почутий.

Про Хантера Байдена і Україну

Байден стверджує, що ні він, ні його син Хантер грошей з України не отримували.

Трамп нагадав Байдену про те, що за часів адміністрації Барака Обами, коли Україна просила допомогти з летальною зброєю, щоб зміцнити позиції на Донбасі, той відмовив. Також він нагадав про те, що саме Обама причетний до того, що свого часу Росія примножила Чорноморський флот і кількість підводних човнів.

Трамп сказав, що ніколи не отримував ні копійки від України, тоді як Хантер Байден заробляв в компанії Burisma, а його батько отримував відкати.