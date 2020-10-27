Про це йдеться в листі Міністерства до Кабінету Міністрів, який опинився у розпорядженні експертної організації StateWatch.

Зазначається, що станом на 31 серпня 2020 року із загальної суми простроченої дебіторської заборгованості роботи фактично виконані на загальну суму 417,2 млн грн, триває узгодження договірної ціни та здійснюється документальне їх оформлення.

За даними відомства, в усіх випадках недотримання постачальниками продукції та виконавцями робіт узятих зобов’язань, Міністерством ведеться претензійно-позовна робота та вживаються заходи щодо застосування штрафних санкцій, передбачених умовами договорів і державних контрактів.

Крім того, протягом серпня цього року Міноборони отримало на умовах авансування предмети закупівлі та погасило дебіторську заборгованість на загальну суму 414,1 млн грн, у тому числі:

198,5 млн грн – продукцію (роботи, послуги) отримано в терміни, визначені умовами договорів і державних контрактів.

215,6 млн грн – постачання продукції (виконання робіт, надання послуг) проведено раніше строків, на які надавався аванс.

Також протягом серпня підприємствами-боржниками було поставлено продукцію (виконано роботи, надано послуги) в рахунок погашення простроченої заборгованості минулих періодів на суму 40,5 млн грн.

За даними StateWatch, на офіційному сайті Міноборони серед компаній, які невчасно постачають товари та послуги, числиться 97 підприємств.