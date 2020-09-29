У серпні міністр оборони України Андрій Таран поскаржився прем’єр-міністру Денису Шмигалю на те, що Міністерство фінансів запропонувало граничні витрати на ВСУ на 2021 – 2023 роки менше ніж 3% ВВП.

Про це йдеться в листі міністра оборони до уряду, повідомляє портал statewatch.org.ua.

“Міністерством фінансів доведено граничні обсяги видатків проєкту державного бюджету на 2021 рік для Міністерства оборони у сумі 112,3 млрд грн (або 2,5% ВВП), що на 3,8 млрд грн нижче ніж затверджені бюджетні призначення поточного року. Це є найнижчий показник за останні роки”, – зазначає Таран.

На наступні роки цей показник має тенденцію до зниження: у 2022 році – 2,33% ВВП, а у 2023 році – 2,26% ВВП.

За словами Андрія Тарана, скорочення Мінфіном витрат на армію під час війни на Сході не буде сприйнято суспільством та у військовому середовищі.

Варто зазначити, що лист Тарана вплинув на перегляд проєкту бюджету на 2021 рік. В останній версії документу, що оприлюднений на сайті Верховної Ради, на Міністерство оборони передбачені витрати в сумі 117,5 млрд гривень. Хоча і ця сума є меншою від витрат Міноборони цього року.