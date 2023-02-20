Споживання електроенергії поступово збільшується, що типово для початку робочого тижня. Проте дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і нині не прогнозується.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Повідомляється, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Завдяки сприятливим погодним умовам та поступовому зростанню світлового дня посилилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Вони працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання. Імпорт електроенергії – незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Крім того, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Зазначено, що виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях. При цьому в Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують.

Також додається, що бригади “Укренерго” продовжують ремонтні роботи для усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Пошкодження там – складні і масштабні, тому відновлення надійного енергопостачання вимагає тривалого часу.

У пресслужбі нагадують, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей все ще недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Наголошено, що росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж “Укренерго”, завдавши масштабних і складних пошкоджень. Відновлення функціоналу цих об’єктів все ще потребує значних ресурсів та часу.