Про це повідомило “Укренерго”.

Нині триває процес відновлення роботи енергосистеми. Атомні станції вийшли на планову потужність. Виключенням залишається окупована Запорізька АЕС, яка продовжує споживати е/е для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків.

“Обсяги споживання електроенергії збільшились у порівнянні з суботою, що вплинуло на показники дефіциту в системі. Причина – як пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури під час 9 ракетного удару, так і сезонне зниження температури”, — йдеться у повідомленні.

До обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. У випадку їхнього перевищення в областях можуть застосовувати екстрені відключення.

По всій території України тривають аварійно-відновлювальні роботи. Їх ведуть на високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Утім погодні умови, як-от посилення морозів, сильний вітер, ускладнюють ремонтні роботи.