Слідчі Державного бюро розслідувань провели слідчий експеримент у справі щодо розстрілів активістів Майдану в 2014 році.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У середу, 11 березня, на вулиці Інститутській в Києві слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних в зв’язку з масовими протестами в 2013-2014 роках ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014.

Метою слідчих дій було встановити сектор, з якого могли бути зроблені постріли в учасника Майдану.

Після експерименту будуть також призначені ряд експертиз.

“Для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз”, — йдеться в повідомленні.

Аналогічні слідчі експерименти за участю потерпілих осіб та свідків пройдуть найближчим часом на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.