Про це повідомили в прес-службі відомства.
У середу, 11 березня, на вулиці Інститутській в Києві слідчі Управління з розслідування злочинів, скоєних в зв’язку з масовими протестами в 2013-2014 роках ДБР провели слідчий експеримент у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів та організації умисних вбивств протестувальників 20 лютого 2014.
Метою слідчих дій було встановити сектор, з якого могли бути зроблені постріли в учасника Майдану.
Після експерименту будуть також призначені ряд експертиз.
“Для підтвердження даних, отриманих під час слідчого експерименту, будуть призначені комплексні балістична та судово-медична експертизи спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз”, — йдеться в повідомленні.
Аналогічні слідчі експерименти за участю потерпілих осіб та свідків пройдуть найближчим часом на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик.
- Раніше ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка розповів, чому, на його думку, протягом шести років не були розслідувані справи Майдану. Зокрема, він зазначив, що не було достатнього забезпечення ресурсами, що призвело до невиконання вкрай важливих для слідства експертиз.