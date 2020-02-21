Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів, чому, на його думку, протягом шести років не були розслідувані справи Майдану.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

На запитання про те, хто винен в тому, що розслідування злочинів проти активістів Майдану не були доведені до кінця, Рябошапка заявив, що “може тільки назвати причини” цього.

Зокрема, за його словами, не було належної комунікації між різними силовими структурами. Також міністр зазначив, що не було достатнього забезпечення ресурсами, що призвело до невиконання вкрай важливих для слідства експертиз.

“Слідству не давали на повну розвернутися, не було належної комунікації з боку МВС і Служби безпеки. Це теж правда. Слідство не було забезпечено необхідними ресурсами. Це проблеми з тими ж експертизами. У нас величезну кількість експертиз досі не проведено, в тому числі це балістика: яким чином люди могли бути вбиті, яким чином і звідки були постріли. А це одні з ключових експертиз. Тобто практичних причин було надзвичайно багато. Зараз складно сказати, хто, власне, винен в тому, що ми до сих пір не отримали відповіді”, — сказав Рябошапка.

На уточнення про те, чи ведеться якесь розслідування стосовно керівників силових відомств, які могли чинити “тихий саботаж” розслідування, генеральний прокурор відповів, що наразі таких проваджень немає.