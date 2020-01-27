Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що делегація Росії в ПАРЄ покине сесію, якщо її повноваження в асамблеї будуть скорочені.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

“Я сподіваюся, що розсудлива більшість не буде такі рішення приймати. Але якщо приймуть, ми поїдемо”, – сказав Толстой.

В той же час віце-прем’єр заявив, що опоненти хочуть “засудити Росію за поправки до Конституції, які ще не внесені”.

“Інші претензії, пов’язані з тим, що у нас є депутати від Криму в парламенті, вже були відкинуті Венеціанською комісією”, – заявив він.

На думку Толстого, для претензій до Росії немає підстав.

“Хапаються за будь-який привід, але тут немає серйозного грунту для того, щоб пред’являти претензії Росії”, – вважає він.