Екс-заступник голови Офісу генпрокурора Віктор Трепак сумнівається, що після його відставки в справі про вбивство херсонської чиновниці і активістки Катерини Гандзюк можливий прорив.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

У серпні 2019 року Трепак став одним із заступників нині колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Новий Генпрокурор Ірина Венедиктова обіцяла Трепаку, що той залишиться на займаній посаді і далі буде займатися тими справами, які контролював раніше. Серед них – справа Гандзюк.

Саме під його процесуальним керівництвом в Болгарії затримали Олексія Левіна, одного з ключових свідків у справі, який міг би дати свідчення проти ймовірного замовника нападу на активістку, голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Але через кілька днів після призначення Венедиктова представила нових заступників, а Трепак дізнався, що вже не курує справу Гандзюк.

Одночасно з відставкою Трепака заяву про відставку написав ще один чиновник Офісу Генпрокурора, Олег Денега, який займався розслідуванням “справи Гандзюк” і злочинної організації на території Херсонської області.

“Відносно подальшого прориву в цій справі – у мене великі сумніви. Успіх в розслідуванні складних справ забезпечується поєднанням декількох моментів: умінням скласти і тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих та прокурорів. У будь-якому випадку замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть вже “накривати стіл” тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи”, – зазначив Трепак.

Розслідування показало, що на території Херсонської області працював злочинний клан, в рамках діяльності якого і було сплановано напад на Гандзюк.