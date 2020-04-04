Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
У серпні 2019 року Трепак став одним із заступників нині колишнього Генпрокурора Руслана Рябошапки.
Новий Генпрокурор Ірина Венедиктова обіцяла Трепаку, що той залишиться на займаній посаді і далі буде займатися тими справами, які контролював раніше. Серед них – справа Гандзюк.
Саме під його процесуальним керівництвом в Болгарії затримали Олексія Левіна, одного з ключових свідків у справі, який міг би дати свідчення проти ймовірного замовника нападу на активістку, голови Херсонської облради Владислава Мангера.
Але через кілька днів після призначення Венедиктова представила нових заступників, а Трепак дізнався, що вже не курує справу Гандзюк.
Одночасно з відставкою Трепака заяву про відставку написав ще один чиновник Офісу Генпрокурора, Олег Денега, який займався розслідуванням “справи Гандзюк” і злочинної організації на території Херсонської області.
“Відносно подальшого прориву в цій справі – у мене великі сумніви. Успіх в розслідуванні складних справ забезпечується поєднанням декількох моментів: умінням скласти і тримати цілісну картину розслідування, професіоналізмом і наполегливістю оперативників, слідчих та прокурорів.
У будь-якому випадку замовники і організатори нападу на Катерину Гандзюк можуть вже “накривати стіл” тим, хто домігся таких змін в організації розслідування цієї справи”, – зазначив Трепак.
Розслідування показало, що на території Херсонської області працював злочинний клан, в рамках діяльності якого і було сплановано напад на Гандзюк.
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