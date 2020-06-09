Covid-19 Україна

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Справа MH-17: в список підозрюваних може увійти російське керівництво

У МЗС України заявили, що в список підозрюваних у справі про збиття рейсу МН17 може увійти і військово-політичне керівництво РФ.

Вівторок, 9 червня 2020, 14:06

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, міжнародна слідча група досі продовжує розслідування.

“Наскільки мені відомо, міжнародна слідча група, що складається зі слідчих та прокурорів із Нідерландів, Малайзії, Австралії, Бельгії, України, продовжує досудове розслідування. Я не виключаю, що список підозрюваних буде розширено, і до нього увійдуть не лише безпосередні виконавці цього злочину, а й ті, хто віддавали відповідні злочинні накази, аж до військово-політичного керівництва РФ”, – сказав він.

Єнін також нагадав, що справа про збиття Boeing “Малазійських авіаліній” у небі над Донбасом є частиною позову України до Міжнародного суду ООН, і восени росіяни подадуть контрмеморандум.

Заступник міністра наголосив, що Україна дуже ретельно формує свої юридичні позиції, збирає докази, забезпечує комунікацію з міжнародними партнерами.

“Кожен великий шлях починається з маленького кроку. Ми віримо в те, що всі побачать, що справедливість існує, але для цього ми дуже ретельно формуємо наші юридичні позиції, збираємо докази, забезпечуємо комунікацію з нашими міжнародними партнерами та розраховуємо на об’єктивність, неупередженість і нідерландської судової гілки влади, і суддів Міжнародного суду ООН”, – пояснив Єнін.

Нагадаємо, літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

  • 8 червня, у Нідерландах стартували судові слухання у справі про збитий у 2014 році над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17.

 

Теги: катастрофа МН17, авіакатастрофа, МЗС України

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