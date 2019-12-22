Адвокат Владислав Добош, який захищає права підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко, спростував версію слідства про футболку з принтом.

Про це Добош повідомив в Facebook.

Нагадаємо, одним з головних підозрюваних став Андрій Антоненко, відомий рок-музикант, волонтер і діючий учасник війни на Сході України. За версією слідства, він був одним з тих, хто підклав вибухівку в авто Шеремета. Головним доказом проти лідера групи Riffmaster стала футболка зі специфічним принтом, яка нібито була на підозрюваному.

Сам Антоненко запевняє, що людина, зображена на наданих поліцією кадрах, не він.

Адвокат Добош спростував версію поліції про футболку Антоненка.

“І так друзі, згадайте брифінг МВС і людину з принтами, що ніби то Ріфмастер! А тепер увага дивіться фото і відео! Додаю скріни з брифінгу і додаю відео і фото реальної людини! Та відео, де він зафіксований і це є явно не Ріфмастер! Ну що мусора і хто їм повірив?! Викусіть, я з нетерпінням чекаю сатисфакції!” – написав він.

Добош також опублікував фото і відео “реальної людини” з принтом, який схожий на той, що опублікувала поліція.

Напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугарь, лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.