До будівлі суду, де розглядається апеляційна скарга на арешт підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненко, стягнули правоохоронців в повному екіпіруванні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд вдруге розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненко. Як повідомлялося раніше, 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів.

На час проведення засідання в суді було організовано посилену охорону. Зокрема, до будівлі суду було стягнуто близько 100 правоохоронців у повному екіпіруванні.

Засідання було призначене на 13:20 годин, однак почалося тільки через годину — о 14.20. Перед початком засідання правоохоронці блокували вхід в зал.

У цей час перед входом зібралося близько 50 журналістів, операторів та активістів.

Апеляційний суд Антоненка Справа Шеремета: апеляційний суд у Андрія Антоненка Поліція заблокувала вхід до зали суду. Операторів, журналістів та активістів не пускають 🤷🏻‍♂️ Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.