Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У понеділок, 23 грудня, Апеляційний суд вдруге розглядає апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненко. Як повідомлялося раніше, 20 грудня суд переніс розгляд апеляції через неявку прокурорів.
На час проведення засідання в суді було організовано посилену охорону. Зокрема, до будівлі суду було стягнуто близько 100 правоохоронців у повному екіпіруванні.
Засідання було призначене на 13:20 годин, однак почалося тільки через годину — о 14.20. Перед початком засідання правоохоронці блокували вхід в зал.
У цей час перед входом зібралося близько 50 журналістів, операторів та активістів.
Справа Шеремета: апеляційний суд у Андрія Антоненка Поліція заблокувала вхід до зали суду. Операторів, журналістів та активістів не пускають 🤷🏻♂️
Gepostet von Буквы am Montag, 23. Dezember 2019
Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.
- В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.
- Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.