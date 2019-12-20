Суд переніс розгляд апеляції на арешт підозрюваного в справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка через неявку прокурорів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання перенесли на 23 грудня через неявку прокурорів.

Як повідомляє “Громадське”, до зали суду прийшли політики і музиканти, готові взяти Антоненка на поруки. Серед них: нардеп від “Європейської солідарності” Яна Зінкевич, екс-депутат Оксана Корчинська, майор Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров і музиканти Олександр Положинський та Арсен Мірзоян.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюваними є: медсестра Яна Дугар, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко та подружжя Інна та Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

В ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці без права на заставу військового і музиканта Андрія Антоненка (нік Riffmaster). Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році. Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури.

Також заарештували на 2 місяці Юлію Кузьменко, яка нібито прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля Павла Шеремета і Яну Дугарь, яка, як вважає слідство, вела розвідку біля місця злочину, помістили під цілодобовий домашній арешт.