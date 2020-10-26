Партія "Демократична сокира" розпустила осередок у Броварах (Київщина) через те, що кандидат, який висувався на вибори у міськраду від цієї політ сили, керує компанією, що проводила "опитування Зеленського".

Про це повідомили у пресслужбі партії.

У “Демсокирі” зазначили, що Володимир Татаренко, кандидат у депутати міськради Броварів, який є головою фірми, яку організовувала опитування “5 питань від президента”, не проінформував керівництво про свою участь в цьому.

“Кандидат уклав цю угоду вже після свого висування від “Демократичної Сокири” і не повідомив своє керівництво про укладання договору із партією “Слуга народу”, чим порушив всі моральні принципи нашої партії і підставив під загрозу всі наші дії протягом останнього року і найголовніше – нашу репутацію”, — заявили у партії.

У зв’язку з тим, що сталося, партія почала службове розслідування і ухвалила рішення розпустити осередок у Броварах.

“З цього моменту організація партії у Броварах вважається ліквідованою. Ми розпускаємо Броварський осередок у повному складі. Керівництво осередку у Броварах, що дозволило цьому кандидату балотуватися, відстороняється від посад”, — йдеться в заяві.