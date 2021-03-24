Про це повідомляють #Букви.

Організатори акції наголосили, що хочуть таким чином продемонструвати, що таке 350 млн доларів, які олігархи намагаються вкрасти у держави.

Дату та локацію презентації символічної галереї обрали не випадково, оскільки сьогодні Верховний суд розглядатиме касаційну скаргу “ПриватБанку” на рішення Печерського районного суду міста Києва про забезпечення позову бізнес-партнерів Ігоря Коломойського братів Суркісів. З 2017 року олігархи намагаються відсудити у держави майже 10 млрд гривень.

“Ми хочемо продемонструвати із соціального боку, що це за гроші: скільки це у вакцинах, скільки це у дорогах, скільки це у мостах, скільки це у військовій техніці, яка нам потрібна, скільки цього всього ховається за цифрою 350 млн доларів”, – розповів #Буквам один з організаторів акції.

Зазначається, що організатори не мали на меті залучити якомога більше людей, оскільки акція відбувається з суворим дотриманням карантинних вимог.