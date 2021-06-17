Щорічно в третю неділю червня в Україні відзначається День батька.

Про це повідомляють #Букви.

Свято стало офіційним з 8 травня 2019 року, коли Кабінет Міністрів схвалив Указ Президента “Про День батька”. Цього року День батька припадає на 20 червня.

Історія свята

Деякі історики вбачають підґрунтя цього свята у Біблії, оскільки в деяких країнах Заходу цей день календарно співпадає з Вознесінням Господнім. У США День батька з’явився завдяки Сонорі Смарт (Додд) з міста Спокан, штат Вашингтон. Там його відзначають з 19 червня 1910 року.

Національним святом цей день у США став у 1966 році, коли президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. Із часом й інші країни, де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за Сполученими штатами, почали відзначати цей день, ушановуючи чоловіка-батька.

В Україні запропонували ввести цей день представники МГО “Міжнародний Центр Батьківства”, започаткувавши у жовтні 2006 р. Громадську ініціативу “День Батька”. У рамках цієї ініціативи було зібрано 10 тис. підписів від громадян під листом до Президента України із пропозицією ввести День Батька на державному рівні.

Ідея введення Дня Батька була широко підтримана громадськістю та висвітлена в ЗМІ.

У третю неділю червня День батька також відзначають в таких країнах, як Аргентина, Велика Британія, Канада, Індія, Мексика, Нідерланди, Словаччина, Туреччина, Швейцарія, Японія і Південна Африка.

У деяких країнах дата інша – в Грузії 3 жовтня, в Італії, Португалії та Іспанії 19 березня, проте це свято є в багатьох державах.

Традиції свята

У цей день заведено прикрашати одяг квіткою троянди. Червону троянду носять, якщо батько живий, білу – якщо він вже помер.

Також у День батька прийнято влаштовувати сімейні торжества і дарувати татусям подарунки.